Hande Erçel 9 yıl sonra hangi üniversiteye öğrenci olarak döndü

Kaynak: Elle Dergisi
Hande Erçel 9 yıl sonra hangi üniversiteye öğrenci olarak döndü
Öğrencilik hayatını yarım bırakan 30 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel, 9 yıl sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne döndü. Erçel, “Öğrenci olmakla büyük bir aşk yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Bir süredir Hakan Sabancı’yla birlikte olan Hande Erçel, Elle dergisine hem aşk hayatını hem de öğrencilik ve oyunculuk hayatını anlattı.

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9 yıl aradan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne döndüğü için yirmili yaşlarını yeni yaşadığını belirten Erçel, öğrenci olmakla aşk yaşadığını söyledi.

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Hakan Sabancı’yla aynı noktada buluştuğunu, birbirlerini değiştirmek için çalışmadıklarını vurgulayan Erçel aksine birbirlerinin alanlarına ve görüşlerine saygı duyduklarını kaydetti.

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