Hande Erçel 9 yıl sonra hangi üniversiteye öğrenci olarak döndü

Bir süredir Hakan Sabancı’yla birlikte olan Hande Erçel, Elle dergisine hem aşk hayatını hem de öğrencilik ve oyunculuk hayatını anlattı.

9 yıl aradan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne döndüğü için yirmili yaşlarını yeni yaşadığını belirten Erçel, öğrenci olmakla aşk yaşadığını söyledi.

Hakan Sabancı’yla aynı noktada buluştuğunu, birbirlerini değiştirmek için çalışmadıklarını vurgulayan Erçel aksine birbirlerinin alanlarına ve görüşlerine saygı duyduklarını kaydetti.