Hande Erçel derin göğüs dekolteli tarzıyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel derin göğüs dekolteli tarzıyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

Barış Arduç ile rol aldığı Aşkı Hatırla dizisi ile gündemden düşmeyen Hande Erçel, derin göğüs dekolteli tarzıyla kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun göğüs dekolteli tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile de magazin manşetlerinden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile adeta nefes kesti.

Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

7.webp

GÖĞÜS DEKOLTELİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle kamera karşısına geçen Hande Erçel, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle göz doldurdu.

k.webp

Işıltılı tarzıyla kendine hayran bırakan Erçel'in paylaşımına takipçileri de kayıtsız kalamadı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun peş peşe paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum yağdı.

kik.webp

o.webp

olo.webp

Son Haberler
Türkiye güne akaryakıt zammıyla başladı. 6 gün sonra neler olacak neler
Türkiye güne akaryakıt zammıyla başladı. 6 gün sonra neler olacak neler
Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e racon! Galatasaray'a gitmek için bunu da yaptı...
Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e racon! Galatasaray'a gitmek için bunu da yaptı...
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin konuştuğu ismi şehir dışında ziyaret etti! Cezaevindeki İmamoğlu'nun hedefindeydi...
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin konuştuğu ismi şehir dışında ziyaret etti! Cezaevindeki İmamoğlu'nun hedefindeydi...
Bursa’da dilenci çetesinin mıntıka savaşı! Kavga gerçeği ortaya serdi
Bursa’da dilenci çetesinin mıntıka savaşı!
Potanın Perileri Litvanya'ya karşı!
Potanın Perileri Litvanya'ya karşı!