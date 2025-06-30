Hande Erçel Hakan Sabancı ile aşk tatilinde! Bikinili pozlarıyla nefes kesti!

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Hande Erçel Hakan Sabancı ile aşk tatilinde! Bikinili pozlarıyla nefes kesti!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile tatil sezonunu açtı. Ünlü ismin tatil pozları nefes kesti. Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle ortalığı yakıp geçti.

Baruş Arduç ile cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile tatil sezonunu açtı. İş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.

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SEVGİLİSİ İLE TATİL SEZONUNU AÇTI

Son günlerde cesur sahneleriyle konuşulan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile tatil sezonunu açtı. Ünlü çift, tatil için Fransa’nın gözde rotalarından Cannes’ı tercih etti.

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TATİL POZLARI ORTALIĞI YAKTI

Hande Erçel, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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BİKİNİLİ POZUNU DA PAYLAŞTI

Paylaşımında bikinili pozlarına da yer veren Hande Erçel, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu.

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BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü oyuncu, paylaşımlarına; "En sevdiğim yerde" notunu düşerken, Erçel'in paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

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