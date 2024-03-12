Hande Erçel, Hakan Sabancı ile olan ilişkisini anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel, Hakan Sabancı ile olan ilişkisini anlattı
Son zamanların en çok konuşulan ismi Hande Erçel, bir dergiye verdiği röportajda Hakan Sabancı ile olan ilişkisini anlattı. İşte detaylar…

Eleştirilen oyuncluğu ve aşk hayatıyla dillerden düşmeyen Hande Erçel, ünlü moda dergisi Elle'nin Mart ayı kapağında yer aldı. Erçel, dergi çekimleri esnasında aşk hayatına dair bazı itiraflarda da bulundu.

Hakan Sabancı ile sevgili olmasıyla birlikte seyahat anlayışının da değiştiğini söyleyen: "Eskiden çok plansız seyahat ederdim. Ama Hakan inanılmaz planlı biri... O yüzden onunla seyahat ettiğimizde her şey çok belli oluyor.” diyerek hayatının Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle birlikte değiştiğini açıkladı.

İlişkisi ile ilgili konuşmaya devam eden güzel oyuncu “Birbirimizin alanına ve görüşüne saygı duyuyoruz. Değiştirmeye çalışmak gibi bir inadımız olmuyor. Aynı noktada buluşma hali çok özel, çok güzel.” diyerek konuşmasını noktaladı.

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