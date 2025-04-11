Hande Erçel ile aşkı bitti mi? Hakan Sabancı son noktayı koydu

Rüzgara Bırak filminde Barış Arduç ile sahnelerinin ardından en çok konuşulan konu Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı'nın arasının açıldığı olmuştu. Şimdilerde Aşkı Hatırla diziyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hande Erçel'in özel davetlerde tek başına poz vermesi nedeni ile yine sevgilisinden ayrıldığı konuşulmaya başlandı.

İkilinin ayrılık iddiaları magazin dünyasına damgasını vururken ünlü iş insanı Hakan Sabancı'dan açıklama geldi.

AŞKLARINI UZUN SÜRE SAKLADILAR

En çok konuşulanlar arasındaki ünlü çifti Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Kasım 2022'de başlayan ilişkilerini 6 Mart'ta Paris'ten dönüşlerine kadar saklamıştı. İstanbul Havalimanı'nda kameralara yakalanan ünlü çift ilişkilerini açıklamak zorunda kalmıştı. Ancak uzun süredir iki sevgiliyi yan yana gören olmadı.

NEDEN HAKAN SABANCI YANINIZDA DEĞİL?

'Ayrıldınız mı?" diye sorulan Hande Erçel; ''Hakan yanımda değildi çünkü iş gezisindeydim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz'' diye konuştu.

HAKAN SABANCI SON NOKTAYI KOYDU

Hande Erçel ile aşkını noktaladığı söylenen Hakan Sabancı ise iddialara net bir yanıt verdi. Etiler'de bir mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hakan Sabancı, ayrılmadıklarını söyleyerek "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" dedi.