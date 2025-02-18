Hande Erçel ile ayrıldıkları konuşuluyordu! Hakan Sabancı sessizliğini bozdu

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı film, izleyicilere iç ısıtan bir aşk hikayesi sunarken, cesur sahneleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Film, izleyicileri ikiye bölerken, özel hayatıyla da gündem olan Erçel hakkında iddialar gözden kaçmadı.

HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL AYRILDI MI?

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ilişkisinin ateşli sahneler yüzünden bittiği konuşuluyordu.

Gel Konuşalım programında Ece Erken ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu. Hakan Sabancı Erken’e yaptığı açıklamada ayrılık iddialarını yalanladı.

Sabancı "Hakan diyor ki; yok öyle bir şey. Haberler yanlış. Fazla zorluyorlar" dedi.