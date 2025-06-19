Hande Erçel ile Barış Arduç'un sahnelerine tepki yağdı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel ile Barış Arduç'un sahnelerine tepki yağdı!

'Aşkı Hatırla' adlı dijital platform dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ile Barış Arduç'un sevişme sahneleri tepki çekti.

Başrollerini Hande Erçel ile Barış Arduç'un paylaştığı Aşkı Hatırla dizisinde dizinin Güneş'i Hande Erçel ile dizinin Deniz'i Barış Arduç'un sevişme sahneleri olay oldu. Sosyal medyadan tepki yağdı.

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Hande Erçel ve Barış Arduç’un yanı sıra Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimlerin yer aldığı Saner Ayar’ın yapımcılığında O3 Medya imzasını taşıyan dizinin orijinal hikayesini Ahmet Vatankaleme alırken, projenin yaratıcısı olan Özgür Önurme aynı zamanda dizinin yönetmenliğini de üstleniyor.

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ATEŞLİ SAHNELER TEPKİ ÇEKTİ

8 bölümlük dizide Hande Erçel ve Barış Arduç'un yeni dizisindeki ateşli sahneleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İkilinin dizideki sevişme sahnelerine eleştiri yağdı.

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