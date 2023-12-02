Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yıllarını kutladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden Erçel, geçtiğimiz aylarda Tarabya’da objektiflere takılmıştı.

Oyuncu, muhabirlerin “Sıra size geldi artık. Var mı evlilik düşünceniz?” sorusuna ise “Her şey çok güzel. Gayet iyi gidiyor” demekle yetinmişti.

"DAHA FAZLASINI YAPMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İkili, son olarak birinci yıllarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik bir paylaşımla kutladı. Erçel, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafı kalp emojisiyle birlikte "En sevdiğim tüm anılarım seninle. Daha fazlasını yapmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazarak yayınladı.

Sabancı da aynı paylaşıma sosyal medya hesabında yer verdi. İkilinin bu romantik kutlaması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.