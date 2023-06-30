Hande Erçel ile Hakan Sabancı sarmaş dolaş görüntülendi

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, İtalya'nın gözde plajlarından olan Paraggi'de objektiflere yansıdı. Çift, İtalyan gazeteciler tarafından görüntülendi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı sarmaş dolaş görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano kentinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, daha sonra rotalarını tatil beldesi Portofino'ya çevirdi.

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Son dönemin popüler çifti, dün Paraggi Plajı'nda görüntülendi.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı, güneşin altında sık sık romantik anlar yaşadı.

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Keyfinin yerinde olduğu görülen Hande Erçel, zaman zaman soyal medya hesabı için poz verdi.

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Hande Erçel, daha sonra pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Erçel'in pozları, 1 saatte 500 bin beğeni topladı.

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