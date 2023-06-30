Hande Erçel ile Hakan Sabancı sarmaş dolaş görüntülendi

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, İtalya'nın gözde plajlarından olan Paraggi'de objektiflere yansıdı. Çift, İtalyan gazeteciler tarafından görüntülendi.