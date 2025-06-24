Hande Erçel imaj değiştirdi! Cesur sahneleri tepki çekmişti

Barış Arduç ile Aşkı Hatırla dizisinde yer alan Hande Erçel, günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Erçel’in Barış Arduç ile olan cesur sahneleri izleyiciler tarafından tepki çekmiş çok konuşulmuştu. Güzel oyuncu bu kez imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

CESUR SAHNELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

'Rüzgara Bırak' filminin ardından 'Aşkı Hatırla' dizisinde yeniden partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un çok konuşulan o sahneleri Barış Arduç’un evliliğinde krize bile neden olduğu söyleniyor.

Kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, radikal bir karar alarak saçlarını boyadı.

YENİ HALİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olan ünlü oyuncu Hande Erçel, görünümünde dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Koyu tonlarda kullandığı saçlarının ön kısmına balyaj işlemi uygulatan Erçel, yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.