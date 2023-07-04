Hande Erçel leopar bikinisiyle sevgilisi Hakan Sabancı'ya poz verdi

Editör: Osmancan EROK

İtalya'nın Milano kentinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, daha sonra rotalarını tatil beldesi Portofino'ya çevirmişti.

Âşkları dolu dizgin süren çift, Paraggi Plajı'nda İtalyan paparaziler tarafından görüntülenmişti.

Tatillerini sürdüren ünlü çift, önceki gün de Portofino'da tekne turuna çıktı. Leopar bikinisiyle sevgilisine poz veren Hande Erçel, çektirdiği fotoğrafları Instagram'da hayranlarının beğenisine sundu.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'e ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Mihre Mutlu da eşlik etti.

Hande Erçel, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da sevgilisinin yüzünü göstermeden el ele fotoğraflarını paylaştı.