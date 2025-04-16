Hande Erçel saçlarını kısacık kestirdi! İlk görüntüler geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Başarılı oyuncu Hande Erçel, İki Dünya Bir Dilek filmi için kamera karşısına kısacık saçları ile çıktı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, İki Dünya Bir Dilek filmi için imajını değiştirdi. Sosyal medyaya sızan kamera görüntüleri Hande Erçel'in hayranları üzerinde şok etkisi yarattı. Hande Erçel yeni halini sosyal medyadan tek bir kare paylaşarak gösterdi.

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Hande Erçel, yeni rolüne bürünmek için saçlarını kestirdi.

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Hande Erçel, Barış Arduç’la kamera karşısına geçtiği “Rüzgâra Bırak” filmi ve “Aşkı Hatırla” (Reminder) dizisinin sonrasında hemen yeni filmi “İki Dünya Bir Dilek” adlı film için kamera karşısına geçti.

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Hande Erçel'in Bilge ismi ile bir avukatı oynayacağı filmde partneri ise Metin Akdülger oldu., Metin Akdülger ise arkeolog Can karakterini üstlendi.

Merakla beklenen filmin çekimlerinden ilk kareler geldi. Görüntülerde Hande Erçel yeni rolü için saçlarını kestirdiği görüldü. Birçok hayranı Hande Erçel'in yeni haline iltifatlar yağdırdı.

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Hande Erçel saçlarını kısacık kestirdi! İlk görüntüler geldi
Hande Erçel saçlarını kısacık kestirdi! İlk görüntüler geldi