Hande Erçel setlerde sessizliğe büründü! Kendini karavana kapattı

Ayrılığın perde arkasında Sabancı ailesinin tavrı olduğu ileri sürülürken, bu gelişmenin Erçel’in iş hayatına da yansıdığı kulislerde konuşuluyor.

Erçel’in, ayrılık sonrası set ortamında içine kapandığı iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre oyuncu, sahneler dışında kimseyle iletişim kurmadan doğrudan karavanına geçiyor ve dışarı çıkmıyor. Erçel’in bu tavırlarının ekip üzerinde de moral bozukluğu yarattığı öne sürüldü.

SABANCI AİLESİ EVLİLİĞE MESAFELİ İDDİASI

İkili sosyal medyadaki tüm fotoğrafları kaldırdı. İkilinin tüm fotoğrafları silmesi, “Ayrılık kesinleşti” yorumlarını beraberinde getirdi. Erçel’in evliliğe sıcak baktığı, ama Sabancı ailesinin mesafeli durduğu öne sürüldü.

İLİŞKİYE NOKTA KOYAN TARAF SABANCI AİLESİ OLDU

Sunucu Ece Erken’in aktardığına göre, Arzu Sabancı oğluna “tekrar düşün” telkininde bulundu. İddialara göre evlilik süreci ciddileşince, ilişkiye nokta koyan taraf Sabancı ailesi oldu.

HAKAN EĞLENCEDE HANDE MORALSİZ

Hakan Sabancı, arkadaşlarıyla eğlenirken, neşeli halleri dikkat çekti. Hande Erçel’in ise zorlu bir süreçten geçtiği, set aralarında sürekli karavanında kaldığı iddia edildi.

Yapım ekibine yakın kaynaklara göre, Erçel’in karavandan çıkmaması ekipte huzursuzluğa neden oldu. Hatta makyaj ekibinin birkaç kez kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamadığı iddia edildi. Profesyonel tavrını sahnelere yansıtsa da, set dışında sessizliğini koruduğu öğrenildi.

Erçel’in yakın çevresine “Zor bir dönemden geçiyorum” dediği de ileri sürülüyor.