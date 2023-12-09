Hande Erçel tekne pozlarını paylaştı. Herkes aynı soruyu sordu

Oyuncu Hande Erçel, bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte...

Daha önce meslektaşlarıyla sıkça anılan Erçel, geçen yıl gönlünü sosyetik Hakan Sabancı'ya kaptırdı.

İkili sık sık yurt dışı tatilleriyle gündem olurken, sosyal medya kullanıcılarının birçoğu bu ilişkini kısa süreceğini öne sürdü. Ancak ikilinin mutlu ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

Hande Erçel, sosyal medya hesabından sık sık gündelik hayatını da paylaşıyor.

Erçel, son paylaşımını bir tekneden yaptı. Denize karşı poz veren Erçel'in o pozlarına beğeni yağdı.

Bir diğer yandan paylaşıma yapılan yorumlar arasında "Hakan Sabancı'nın teknesi mi o" ifadeleri de konuşuldu.

