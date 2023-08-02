Hande Erçel tekne pozlarını paylaştı. O detay dikkatlerden kaçmadı

İki Yabancı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ve Hakan Sabancı aşkıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel tekne pozlarını paylaştı. Güzelliği ile beğeni toplayan Erçel’in bilekliği dikkat çekti.

Hande Erçel tekne pozlarını paylaştı. O detay dikkatlerden kaçmadı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Aşk hayatı ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren Hande Erçel sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Hakan Sabancı ile beraberlik yürüten ve uzun süredir tatiline devam eden Erçel son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

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29 yaşındaki güzel oyuncunun pozlarında kolundaki bileklik dikkat çekti. Bileklikte yer alan H harfinin Hande’nin mi yoksa Hakan’ın mı H’si olduğu merak konusu haline geldi.

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Ünlü ismin paylaşımına adeta yorum beğeni yağdı. Cem Davran da fotoğrafa yorum yapanlar arasında yer aldı.

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