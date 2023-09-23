Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni aşk pozu geldi

Bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladıkları yeni fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sundu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni aşk pozu geldi

Oyunculuğu ile tartışmaların odağında olan Hande Erçel, aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Uzun zamandır Hakan Sabancı ile birlikte olan ve yaz boyu tatil yapan Erçel, yeni karelerini de sosyal medyadan yayınlıyor.

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Eslki ilişkilerine göre göz önünde olmayı pek tercih etmeyen ikiliden, bir kare daha geldi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşk dolu karesi, sosyal medyayı salladı. Birçok kişinin favorisi olan çift, siyah-beyaz karesiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Erçel'e "Yılın aşkta kazananı" şeklinde yorumlar gelirken, Hakan Sabancı için ise "Bu defa evlenecek galiba" denildi.

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