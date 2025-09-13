Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk hamle!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ilişkilerini sonlandırmaları da ilişkiye başlamaları kadar konuşuldu. Magazin gündemini çalkalayan paylaşımların sonuncusu uzun süredir sessizliğini koruyan Hande Erçel’den geldi. Genç çiftin 3 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırmaları beklenirken ayrılık kararı alması üçüncü şahıs dedikodularını da beraberinde getirdi. Hayranlarda da tansiyonu yükselten ayrılık kararı magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ayrılıkların arasına eklendi.



Ayrılık söylentilerinin ardı arkası kesilmedi hatta bu söylentiler arasında "Hakan Sabancı'nın ihanet ettiği" ve "Hande Erçel'in evlilik isteğine Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermemesi" gibi çeşitli farklı nedenlerde yer aldı. Sosyeteninde gündeminde yer alan bu ayrılık uzun süre manşetlerdeki yerini korudu. Bununla birlikte Arzu Sabancı bu iddiaların gerçek dışı olduğunu da ifade ederek dedikoduların önüne geçmeye çalıştı.



Ayrılık sonrası bir süre sessiz kalmasının ardınan Hakan Sabancı cephesinden açıklama gecikmedi ve Hakan Sabancı ayrılık kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. Bir şekilde biz bitirdik ve böyle karar aldık. Biraz yoruma açık bir konu olduğu için herkes yorum yapıyor. Konunun ailemle bir alakası yok. Olayın üçüncü şahıslar ile hiçbir alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısızca şeyler beni ve annemi çok üzüyor. Kendisi de açıklama yapmak zorunda kaldı"

SOSYAL MEDYAYA DÖNÜŞ YAPTI



Oyuncu Hande Erçel ise uzun süren suskunluğu ve sosyal medya detoksunu birlikte bozdu. 32,2 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından hikaye yayımlayan Erçel yeni dizisinin setinden bir fotoğraf karesiyle geri döndü.

“Hello” notuyla paylaşılan kare için hayranlarını bilgilendirme hem de kendi gündemini sosyal medyada kontrol etme çabası şeklinde yorumlandı.

