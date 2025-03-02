Hande Erçel'den dikkat çeken evlilik açıklaması! Ayrıldıkları konuşuluyordu

Hande Erçel Hakan Sabancı çiftinin mutluluğunun sona erdiği ileri sürülmüştü. Hande Erçel'in Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki sıcak sahnelerin bu ayrılığa yol açtığı iddia edilmişti.

Gel Konuşalım programında Ece Erken Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkındaki ayrılık iddialarını gündeme getirince ilk yanıt Hakan Sabancı'dan geldi.

Hakan Sabancı'nın kendisine bir açıklama yaptığını belirten Ece Erken, "Hakan diyor ki; yok öyle bir şey. Haberler yanlış. Fazla zorluyorlar" ifadeleriyle Hande Erçel - Hakan Sabancı ilişkisinin devam ettiğini söyledi.

Sabancı'nın ardından Hande Erçel de ayrılık iddialarına cevap verdi.

Güzel oyuncu, Muhabir Online’a yaptığı açıklamada bu söylentileri yalanladı. Erçel, ayrılık sorusuna “Boş boş şeyler, her şey yolunda. Her şey çok güzel” yanıtını verdi.

“Ufukta evlilik var mı?” sorusuna ise net bir cevap vermeyen Erçel, “Onu söylemiyorum, o benim özelim” diyerek konuyu kapattı.