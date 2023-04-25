Hande Erçel'in ayakları olay oldu. Sosyal medyada fena ti'ye alındı

Sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'ya giden Hande Erçel, tatilde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Erçel, karın kaslarını belirginleştirmek için photoshop yaparken ayaklarının görüntüsünü de keskinleştirince sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Hande Erçel'in ayakları olay oldu. Sosyal medyada fena ti'ye alındı

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, şimdilerde sevgilisiyle birlikte İtalya'da tatil yapıyor.

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Tatil fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından yayımlayan Hande Erçel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Siyah pantolon, aynı renkteki ceketini kısa bir bluzla kombinleyen Hande Erçel, photoshop'un azizliğine uğradı.

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Hande Erçel, karın kaslarını belirginleştirmek için fotoğrafa photoshop uygulayınca ayak kemiklerinin görüntüsü de keskinleşti. Hal böyle olunca Erçel'in ayak görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Instagram'da 30 milyon 400 bin takipçisi bulunan Hande Erçel'in fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları şöyle: “Son resimde ayaklarına dikkat eden kimse yok mu?”, “Ayak mı, ayakkabının devamı mı? Devamıdır inşallah...”, “Aşırı zayıflıktan öyle duruyor, korkunç”, “Son fotodaki ayaklara tek ben mi baktım?” ve “Dost başa düşman ayağa derler de ben anlayamadım o kemik mi ayakkabının derisi mi? Ay çok fena...”

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