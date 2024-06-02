Hande Erçel'in çekim arkadaşlarıyla verdiği pozlar gündem oldu

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Hande Erçel'in çekim arkadaşlarıyla verdiği pozlar gündem oldu

Hande Erçel, bir giyim markası için kamera karşısına geçti ve çekimden yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Hande Erçel, bir giyim markası için kamera karşısına geçti ve çekimden yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Çekim sırasında genç erkek modeller de Erçel'e eşlik etti ve birlikte pozlar verdiler.

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Aynı zamanda, Erçel'in Barış Arduç ile başrollerini paylaşacağı O3 Medya'nın "Bir Başka Aşk" filminin provaları da başladı. Cuma günü bir araya gelen Erçel ve Arduç, çekecekleri sahneler için çalıştılar.

Filmin senaryosu, Ceylan Naz tarafından kaleme alındı ve bu yaz Çeşme'de çekilecek. Filmde, Barış Arduç "Ege Yazıcı" ve Hande Erçel "Aslı Mansoy" karakterlerine hayat verecekler.

Romantik komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda, Barış Arduç'un önceki reklam kampanyalarına imza atan Engin Erden oturacak. Filmde, aileleri ortak iş yapan ve çocukluk yıllarında tanışan Ege ile Aslı'nın yıllar sonra bir araya geliş öyküsü etkileyici bir hikayeyle anlatılacak.

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