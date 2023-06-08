Hande Erçel'in eteğini kaldırıp paylaştığı pozlar olay oldu

Hakan Sabancı ile Cannes Film Festivali'nde boy göstermesiyle günlerce gündemde kalan Hande Erçel o günlere dönüp yeni pozlarını paylaştı.

Hande Erçel'in eteğini kaldırıp paylaştığı pozlar olay oldu

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel şimdilerde çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı ile ilişki yaşıyor. İlk zamanlar aşkını gizleyen Erçel artık sevgilisini dünyaya göstermekten çekinmiyor.

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Cannes Film Festivali'ne de sevgilisiyle giden oyuncu son pozlarıyla olay oldu.

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Mor elbisesiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, takipçilerine 'Özledik bence, sizce?' deyince yorum yağmuruna tutuldu.

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Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursamayan güzel oyuncunun pozları sosyal medyada gündem oldu.

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