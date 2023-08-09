Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya yaptığı şey eski defterleri açtı. O fotoğraf şoke etti

Sabancıların müzmin bekarı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel sevgilisinin gözlüğünü takıp poz verdi. Bu pozu sonrası eski defterler açıldı. Meğer eski sevgililerine de aynısını yapmış.

Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya yaptığı şey eski defterleri açtı. O fotoğraf şoke etti

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel ülke ülke gezmeye devam ederken "Erkek arkadaşın gözlüğü" notuyla fotoğraf paylaştı.

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Erçel, Sabancı'nın gözlükleriyle poz verince eski defterler de açıldı.

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Kerem Bürsin ile bir dönem aşk yaşayan Hande Erçel meğer onun da gözlüklerini takmış.

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Sadece Kerem Bürsin ile de kalmamış, kısa süreli aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın gözlüğüne el koymuş.

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Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım veHakan Sabancıı'nın dışında, bir dönem Murat Dalkılıç ile sevgili olan Hande Erçel meğer onun da gözlüğünü kullanmış.

İşte sosyal medyada herkesi şaşırtan o kare...

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