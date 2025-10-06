Hande Erçel'le üç yıllık ilişkisini bitirmişti! Hakan Sabancı'nın hamlesi dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel'le üç yıllık ilişkisini bitirmişti! Hakan Sabancı'nın hamlesi dikkat çekti

Hande Erçel ile üç yıllık ilişkisini noktalayan iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılığın ardından ihanet iddiaları ve Arzu Sabancı’nın onay vermemesi yer almıştı. Bu iddiaları Sabancı yalanlamıştı.

6-001.webp

"AYRILIĞIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLGİSİ YOK" DEMİŞTİ

Hakan Sabancı, ayrılık sonrasında; "Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. Bir şekilde biz bitirdik ve böyle karar aldık. Biraz yoruma açık bir konu olduğu için herkes yorum yapıyor. Konunun ailemle bir alakası yok. Olayın üçüncü şahıslar ile hiçbir alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısızca şeyler beni ve annemi çok üzüyor. Kendisi de açıklama yapmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

9i-001.webp

HAMLESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Geçtiğimiz saatlerde Hakan Sabancı'nın yaptığı bir hareket, magazin gündemini yeniden karıştırdı. Paris Moda Haftası’nda boy gösteren Tuba Büyüküstün’ün paylaşımına kalp bırakan Sabancı’nın bu beğenisi kısa sürede fark edildi.

u7u.webp

BEĞENİSİNİ HEMEN GERİ ÇEKTİ

Sabancı, beğenisinin fark edildiğini anladıktan kısa süre sonra beğeniyi geri çekti. Bu hamle “yeni bir sayfa mı açılıyor?” yorumlarını getirdi.

Son Haberler
Karın ağrısı ile acile başvuran çocuk doğum yaptı! Anne baygınlık geçirdi
Karın ağrısı ile acile başvuran çocuk doğum yaptı! Anne baygınlık geçirdi
Flash Haber’de flaş gelişme! İşine son verilen 80 isim geri çağrıldı...
Flash Haber’de flaş gelişme! İşine son verilen 80 isim geri çağrıldı...
Eyüpspor transfer yasağını kaldırdı!
Eyüpspor transfer yasağını kaldırdı!
Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu
Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu
Efsane rock grubu Oasis gitaristi Paul Arthurs prostat kanserine yakalandı: Turneden ayrılıyor!
Efsane grubun gitaristinden üzen haber! Dev turneye ara...