Hande Erçel'le üç yıllık ilişkisini bitirmişti! Hakan Sabancı'nın hamlesi dikkat çekti

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılığın ardından ihanet iddiaları ve Arzu Sabancı’nın onay vermemesi yer almıştı. Bu iddiaları Sabancı yalanlamıştı.

"AYRILIĞIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLGİSİ YOK" DEMİŞTİ

Hakan Sabancı, ayrılık sonrasında; "Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. Bir şekilde biz bitirdik ve böyle karar aldık. Biraz yoruma açık bir konu olduğu için herkes yorum yapıyor. Konunun ailemle bir alakası yok. Olayın üçüncü şahıslar ile hiçbir alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısızca şeyler beni ve annemi çok üzüyor. Kendisi de açıklama yapmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

HAMLESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Geçtiğimiz saatlerde Hakan Sabancı'nın yaptığı bir hareket, magazin gündemini yeniden karıştırdı. Paris Moda Haftası’nda boy gösteren Tuba Büyüküstün’ün paylaşımına kalp bırakan Sabancı’nın bu beğenisi kısa sürede fark edildi.

BEĞENİSİNİ HEMEN GERİ ÇEKTİ

Sabancı, beğenisinin fark edildiğini anladıktan kısa süre sonra beğeniyi geri çekti. Bu hamle “yeni bir sayfa mı açılıyor?” yorumlarını getirdi.