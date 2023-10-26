Hande Sarıoğlu gönlünü kokoreççiye kaptırdı. Hayranları bu habere çok üzülecek

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu, yeni aşkını sosyal medyada ilan etti. Bursa'da kokoreç işi yaptığı ortaya çıkan sevgilisinin doğum gününde ilişkisini ilan eden Sarıoğlu, "Hayatıma hoş geldin güzel adam" dedi.

Hande Sarıoğlu gönlünü kokoreççiye kaptırdı. Hayranları bu habere çok üzülecek

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Dansları, cesur pozları ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen güzel sunucu Hande Sarıoğlu, yeni bir ilişkiye yelken açtı.

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Eren Süzer ile aşk yaşamaya başlayan Sarıoğlu, ilişkisini ilan etti. Süzer'in Bursa'da kokoreç işiyle uğraştığı öğrenildi.

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"HAYATIMA HOŞ GELDİN GÜZEL ADAM"

Sevgilisinin doğum gününde ilişkisini ilan eden Hande Sarıoğlu, "Hayatıma hoş geldin güzel adam" ifadelerini kullandı.

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Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede tebrik yorumları yağarken Eren Süzer'in mesleği de merak konusu oldu.

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Süzer'in Bursa'da kokoreç dükkanları olduğu Sarıoğlu'nun sık sık Bursa'ya giderek sevgilisini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

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