Hande Sarıoğlu gönlünü kokoreççiye kaptırdı. Hayranları bu habere çok üzülecek

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu, yeni aşkını sosyal medyada ilan etti. Bursa'da kokoreç işi yaptığı ortaya çıkan sevgilisinin doğum gününde ilişkisini ilan eden Sarıoğlu, "Hayatıma hoş geldin güzel adam" dedi.