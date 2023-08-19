Hande Yener ağustos sıcağında kürkle sahneye çıktı. Onu izleyenler ter içinde kaldı

Editör : Özge Ceren ÇİMEN

Hem yaptığı şarkılar hem de tarzıyla konuşulan Hande Yener, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Konserin açılışını ‘Hop Hop’ şarkısıyla yapan Yener’in yurt dışından getirdiği ikonik dijital gözlüklerinde de yeni şarkısı ‘Hop Hop’un da yazması dikkatlerden kaçmadı.

İki kostüm giyen ve herkes tarafından beğenilen Yener'in peluşlarla kaplanan stili sosyal medyanın da gündemine oturdu. Ağustos sıcağında kürkle sahneye çıkması biraz tuhaf karşılanan Yener'i izleyen seyirciler ter içinde kaldı.

Hem şarkıları hem de cesur kıyafetleriyle olay olan Yener, sahne stilini ise usta ellere bırakıyor. Dansçılarına varana kadar özel bir çalışma yaptıran Yener için, "Güzelliğin akıl alıyor" "Hiç değişmiyorsun" yorumları yapılıyor.