Hande Yener, Erdoğan'la neden görüştüğünü yıllar sonra açıkladı: Yalaka dediler ama…

Sahne performansları adından söz ettiren şarkıcı Hande Yener, Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde verdiği konserde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konserine ara verdiği sırada gündemdeki kadın cinayetlerine değinen Yener, kendisini eleştirenlere de yanıt verdi.

2019 yılında Demet Akalın ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gittiklerini belirten Yener, görüşme nedenini ise ilk kez açıkladı. O dönem çocuk istismarı ve kadına şiddete yönelik sosyal sorumluluk projesi sunduklarını söyleyen Yener, bu sebepten kendisine ‘yalaka’ eleştirilerinin yapıldığını da belirtti.

"İÇİMİZ YANIYOR DEDİK"

Eleştirilere kulak asmadığını belirten Yener, “Ben yıllar önce gittim sayın cumhurbaşkanımızı ziyarete, gittim diye bana yalaka da dendi. Densin hiç önemli değil! Sevgili Demet Akalın ile gitmiştik... Lütfen dedim köpeklere çok büyük şiddet oluyor. Kadın şiddetleri, her gün bir kadın ölüyor, çok rahatsız oluyoruz, içimiz yanıyor dedik. Çok ağır cezalar gelecek, söz veriyoruz dendi bize. Biz o yüzden gitmiştik, bunu da bugün burada açıklayayım” şeklinde konuştu.

“KİMLE KONUŞACAĞIM?”

Yener, “Kimle konuşacağım? Devlet büyüğümle konuşacağım tabii!” dedi.