Hande Yener: İnsan olmaktan utanıyorum, hayvan kelimesi benim için iltifattır

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Hande Yener: İnsan olmaktan utanıyorum, hayvan kelimesi benim için iltifattır

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan köpek kıyımı infial yarattı. Tepki göstermek için Gebze barınağının önüne giden şarkıcı Hande Yener, "Özellikle 2 aydır insan olmaktan utanıyorum. Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır" dedi.

Gebze Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi önünde dün çok sayıda sokak hayvanının ölü bulunmasının ardından hayvanseverlerin tepkisi sürüyor. Şarkıcı Hande Yener ile Seren Serengil'in de aralarında bulunduğu hayvanseverler, Gebze Belediyesi önünde hayvan katliamını protesto etti.

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Gebze Belediyesi’ne ait hayvan barınağının önündeki çöp konteynerinde dün çok sayıda sokak hayvanının öldürülmüş halde bulunmasının ardından hayvanseverler protesto eylemi yaptı.

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Gebze Belediyesi önünde toplanan hayvanseverler, AKP ve MHP'nin oylarıyla geçen yasama yılında TBMM'de hayvanlarla ilgili kanunun kabul edilmesine de tepki göstererek, "AKP halka hesap verecek, MHP halka hesap verecek" sloganları attı.

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"SON 2 AYDIR İNSAN OLMAKTAN UTANIYORUM"

Protesto eylemine katılan şarkıcı Hande Yener, yaptığı konuşmada, "Son 2 aydır insan olmaktan utanıyorum. Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır. Aynı günde hem çocuk hem kadın hem hayvan öldürülüyor. Bunu mu hak ediyoruz biz" diye konuştu.

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