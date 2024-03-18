Hande Yener'in çok acı günü. 'Dünyamı kaybettim'

Kaynak: Haber Merkezi
Hande Yener'in çok acı günü. 'Dünyamı kaybettim'
Şarkıları ve sahne performansı ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Hande Yener yaşadığı büyük acı ile sarsıldı.

12 sene önce kalp krizi nedeniyle babası Erol Özyener’i kaybeden Hande Yener’in 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener vefat etti. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla boğuşan Yıldız Özyener bugün toprağa verildi.

HANDE YENER ANNESİNİ TOPRAĞA VERDİ

Acısını takipçileri ile paylaşan Hande Yener, sosyal medya hesabından "Dünyamı kaybettim’’ diyerek son derece duygusal bir paylaşım yaptı.

Hande Yener mesajında "Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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