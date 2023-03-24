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Hangi besinler güneşten korur

Bilindiği gibi D vitamini kemik sağlığını geliştirir, bağışıklık sistemini destekleyip güçlendirir, beynin yaşlanmasını önler ve kanserden korur. Ancak gzla güneş ışını zararlıdır. Peki, hangi besinler yiyerek güneşin etkisini azaltabiliriz? İşte yanıtı

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:07
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Hangi besinler güneşten koruyor

Hangi besinler güneşten korur
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Güneş altında uzun süre kalmak aşırı sıvı kaybının (dehidratasyon) yanı sıra ve gıda zehirlenmelerine bile yol açabilir. Güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarının zararlı etkileri ise ciltte hasar oluşturmanın yanı sıra cilt kanserlerine yol açacak kadar kuvvetli olabilir. Diyetisyen Emre Uzun bu göz korkutan tehditleri bertaraf etmek ve güneşin dost gücünden yararlanmak için su tüketimini artırmanın yanı sıra yeşil çay, domates, soya, brokoli ve üzüm çekirdeğini kullanmayı önerdi. Emre Uzun şunları paylaştı:

“Özellikle A, C, E vitaminleri ile çinko ve selenyum minerallerinin güneşten korunmada önemli rol oynar. Yeşil çay, domates, soya, brokoli ve üzüm çekirdeğinin bu rolü hakkıyla yerine getirdikleri bilinir.”

Emre Uzun bu beş besinin dikkat çekici etkilerini ise şöyle açıkladı:

Soya

Soyanın içerisindeki antioksidan genistein’in ve anti dejeneratif fonksiyonlara sahip moleküllerin, güneşe bağlı cilt hasarlarını azalttığı ve cildi güçlendirdiği saptanmıştır.

Brokoli

Bolca tüketilen brokoli ve brokoli ekstreleri, ultraviyoleye bağlı cilt hasarlarını önemli derecede azaltır.

Üzüm Çekirdeği

Özellikle güneşin yol açtığı lekelenmelere karşı koruyucu olan üzüm çekirdeği ekstresi ayrıca kan şekerinin düzenlenmesi ve kan kolesterolünün düşürülmesinde de etkindir.

Yeşil çay

Yeşil çayın sahip olduğu EGCG adındaki doğal bileşik, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruduğu cildin kırışmasının da önüne geçer.

Domates

Domatese kırmızı rengini veren ve çok önemli bir antioksidan olan likopen de ultraviyole ışınlarının yol açabileceği hasarlara karşı koruyucudur. Bu nedenle özellikle güneş kremlerinde antiaging etkisi oluşturmak için likopen kullanılır

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