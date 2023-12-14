Hangi bitki nelere iyi gelir?

BALKABAĞI ÇEKİRDEĞİ



Kemik erimesi veya kan pıhtılaşması problemi yaşayanlar için K vitamini önerilir ve K vitamininin en zengin kaynaklarından birisi de balkabağı çekirdeğidir.

Balkabağı çekirdeğinin fazla tüketilmesi kilo artışına neden olabilir. Özellikle prostat büyümesi, mesane iltihabı ve kemik erimesi başlangıcı olanların tüketmesi önerilir.

Mide bulantısına iyi gelen balkabağı çekirdeği ayrıca protein ve çinko açısından zengin bir besin kaynağıdır. Ayrıca cilt sağlığı ve güzelliği için de gerekli olan omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini bünyesinde bulunduran balkabağı, bir su bardağının üçte biri kadar tüketildiğinde günlük çinko ihtiyacının %30’unu karşılar. Çinko ise saç dökülmemesi için yeterli düzeyde alınması gereken başlıca besin öğesidir.

KARANFİL



Özellikle hazmı kolaylaştıran karanfilin iştahsızlığı giderdiği bilinmektedir. Kilo almak için uğraşan bireylerin karanfil tüketmesi daha fazla besin tüketmelerini sağlayacaktır. Mide sorunu olan veya sık sık ishal problemi yaşayanlar ve çocuklar karanfil tüketebilir.

Gergin geçen bir günün ardından oluşan baş ağrıları veya baş dönmesinin çaresi de karanfildir.

Vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hastalanma riskinizi azaltır. İdrar söktürücü etkisiyle, ödem sıkıntısı yaşayan kadınlarda sorunun daha hafif atlatılmasını sağlar. Ayrıca cinsel isteği arttırdığı da bilinmektedir.

MISIR PÜSKÜLÜ



Bilinen en önemli etkisi ödem söktürücü olması…

Yoğun geçen bir günün ardından, uzun yol sonrası, uykusuz geçen bir gece veya ilaç kullanımı sonucu meydana gelen ödemi vücuttan atmanız için iyi bir yardımcıdır. Fazla kullanılması sonucu vücudun ihtiyacı olan suyun da vücuttan atılması riski olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle ödem hissedilmediğinde kesinlikle içilmemelidir. Ayrıca fazla tüketimi alerjik faktörlerde oluşturabilir.

İçerisinde düşük miktarda bulunan kalsiyumun da kemik ve diş sağlığı için olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

KARABİBER



Karabiberde karanfil gibi cinsel isteği ve gücü arttırır…

Hazmı kolaylaştıran başlıca baharattır. Mide ve barsak problemleri yaşayan bireylerin yemeklerinde tercih etmesi gereken karabiberin özellikle ishal ve kabızlık problemlerine iyi geldiği bilinmektedir.

İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Kan yağları (trigliserit) seviyesinin düşmesini sağlar. Kolesterol problemi olanlar için önemlidir. Ayrıca bazı kanser türlerine (özellikle cilt) karşı vücudu desteklediği bilinmektedir.

Sıklıkla yakalanılan nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu korur. Astım tedavisine destek olur. Güçlü bir antioksidandır. Yani vücuda zarar veren serbest radikallerin vücuttan uzaklaştırılarak bağışıklık sisteminizin daha güçlü kalmasını sağlayacaktır.

ISIRGAN OTU



Kanı temizlemesi ve kan seviyesinin artmasını sağlaması nedeniyle kansızlık problemi çekenler için iyi bir alternatiftir. Ayrıca pankreas üzerine olumlu etkileri vardır ve kan şekeri seviyesinin de dengeli olmasını sağlar. Bu nedenle şeker hastalarının beslenme programlarında sürekli bulunması gereken bir besindir.

Yıllardır birçok hastalık için tedavi amaçlı kullanılan ısırgan otunun en önemli faydası egzama problemi yaşayanlar içindir. Ayrıca böbrek ve mesane taşı oluşumunu da engeller.

Kabızlık problemi yaşayan bireylerde dışkılama kolaylığı sağlar. İdrar yollarında sürekli problem yaşıyorsanız ısırgan otu ile bu rahatsızlığa daha nadir yakalandığınızı göreceksiniz. Isırgan otu, karaciğer, dalak hastalıklarında, sigara kullanan bireylerde sıklıkla meydana gelen solunum sistemindeki balgam problemlerine, mide ve bağırsak ülserlerine iyi gelmektedir. Yorgun ve bitkin hissettiğiniz günler ısırgan otu tüketirseniz bu sıkıntıyı daha hafif atlatabilirsiniz.