Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ?

Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ?
Kaynak: Gerçek Gündem
Astrologlar 12 burcun hangi şehirlerde yaşaması gerektiğini açıkladı. Burçların karakteristik özelliklerine göre hangi illerde yaşaması ruh hallerine ve burcunun getirdiği özelliklerine göre şehir dağılımları her burç için tek tek listelendi.
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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 1

Her burcun kendisine has özelliklerinin olduğu 7’den 70’e herkes tarafından biliniyor. Her burcun kendi özellikleri ve hobileri bulunmaktadır. Örneğin bazı burçlar soğuk havadan neftret ederken bazı burçların kendilerini iyi hissettiği havalar kasvetli havalardır.

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 2

İşte tam da bu noktada Astrologlar devreye girdi. Astrologlar 12 burcun yaşaması gerektiği illeri derledi. İşte burçların yaşaması gereken illerin tam listesi:

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 3

-Boğa: Çanakkale, Nevşehir ve Rize

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 4

- Koç: İzmir, Balıkesir ve Eskişehir

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 5

- Yengeç: Muğla’nın, Balıkesir’in sahil beldelerinde, Antalya’da, İzmir’de yaşamak onlara uygundur.

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 6

- İkizler: İstanbul, Muğla, İzmir, Antalya, Ordu

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 7

- Başak: Ankara şehri sakin, düzenli yapısıyla da Başaklara hitap edecektir. Eskişehir’de ve Karadeniz Bölgesi şehirlerinde yaşamak onları mutlu eder.

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 8

- Aslan: Mersin, Antalya, İzmir, Adana

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 9

- Akrep: Konya, Ege Bölgesi şehirleri

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 10

- Terazi: Karadeniz Bölgesi

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 11

- Yay: Adalarda yaşam da onlara hitap edecektir.

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 12

- Kova: İzmir, Çanakkale, Antalya, Mersin

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 13

- Oğlak: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya

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Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ? 14

- Balık: Rize’de, Artvin’de ve sahil şehirlerinde yaşamak Balık burçlarını mutlu edecektir.

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