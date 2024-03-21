Hangi burç hangi şehirde yaşamalı ?

Her burcun kendisine has özelliklerinin olduğu 7’den 70’e herkes tarafından biliniyor. Her burcun kendi özellikleri ve hobileri bulunmaktadır. Örneğin bazı burçlar soğuk havadan neftret ederken bazı burçların kendilerini iyi hissettiği havalar kasvetli havalardır.
İşte tam da bu noktada Astrologlar devreye girdi. Astrologlar 12 burcun yaşaması gerektiği illeri derledi. İşte burçların yaşaması gereken illerin tam listesi:
-Boğa: Çanakkale, Nevşehir ve Rize
- Koç: İzmir, Balıkesir ve Eskişehir
- Yengeç: Muğla’nın, Balıkesir’in sahil beldelerinde, Antalya’da, İzmir’de yaşamak onlara uygundur.
- İkizler: İstanbul, Muğla, İzmir, Antalya, Ordu
- Başak: Ankara şehri sakin, düzenli yapısıyla da Başaklara hitap edecektir. Eskişehir’de ve Karadeniz Bölgesi şehirlerinde yaşamak onları mutlu eder.
- Aslan: Mersin, Antalya, İzmir, Adana
- Akrep: Konya, Ege Bölgesi şehirleri
- Terazi: Karadeniz Bölgesi
- Yay: Adalarda yaşam da onlara hitap edecektir.
- Kova: İzmir, Çanakkale, Antalya, Mersin
- Oğlak: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya
- Balık: Rize’de, Artvin’de ve sahil şehirlerinde yaşamak Balık burçlarını mutlu edecektir.