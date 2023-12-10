Hangi doğum türü daha tehlikeli

Uzmanlar uyarıyor: Sezeryan ile doğanlarda çocukluk dönemi kanseri daha fazla yaşanıyor

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: DHA
Hangi doğum türü daha tehlikeli

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Acta Paediatrica dergisinde yayınlanan bir çalışmada sezaryan ile doğan çocuklarda, çocukluk dönemi kanserlerinin daha sık olduğu açıklandı” dedi.

Birkaç hafta önce ilaçların içerisinde bulunan fitalat bileşiğinin çocuklarda kanser riskini artırdığına dair bir çalışma yayınlandığını vurgulayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Şimdi ise Acta Paediatrica dergisinde yayınlanan başka bir çalışmada sezaryan ile doğan çocuklarda, çocukluk dönemi kanserlerinin daha sık olduğu açıklandı.

Montreal Üniversitesinde görev yapan Sophie Marcoux ve arkadaşlarının çalışmasında 1 milyonun üzerindeki çocuğu 2006 ile 2020 yılları arasında 14 yaşlarına gelene kadar takip ettiler. Çalışmanın sonucunda sezeryan ile doğan çocuklarda herhangi bir kanser riski normal yolla doğumu gerçekleşenlere göre yüzde 16 daha fazla bulunmuş. Lenfoma gibi hematolojik kanserlerde bu risk yüzde 12, solid tümörler açısından yüzde 21 daha fazla olarak bulunmuş. 2 yaş civarında bu risk artışı daha belirginleşmektedir ve lenfoma ve sarkoma risk en fazladır” ifadelerini kullandı.

NORMAL VAJİNAL DOĞUM

Bu risk artışının altında yatan sebeplerin ortaya çıkarılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Coşkun, “Normal vajinal doğum esnasında çocuk tarafından, annenin vajinasından geçerken faydalı bakteriler alınmakta ve bunlar immün sistemin güçlü kalmasını sağlamaktadır. Sezeryan ile olan doğumda bebek faydalı bakterileri alamıyor ve bu durum kanser hücreleri ile savaşan immun sistemde belki de bir eksikliğe yol açıyor olabilir. Doğum esnasındaki maruz kalınan hormonlar ile de bu durum ilişkili olabilir mi diye düşünülüyor” diye konuştu.

Sezeryan ile doğan bebeklerde hafif ve orta derece gelişme bozukluklarının, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları gibi rahatsızlıkların daha fazla olduğunu bildiklerini de belirten Coşkun, “Fakat bu çalışma kanser riskinin de sezeryan ile doğan bebeklerde daha fazla olduğunun gösterilmesi açısından önemli. Bu risk artışının üzerine gidilerek hem doğrulanması hem de altta yatan sebebin ne olduğunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Ülkemiz' de hala sezeryan oranları çok yüksek. Bebek ve anne açısından hayati risk taşıyan durumlar dışında normal doğumun tercih edilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

DHA

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