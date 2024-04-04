Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı

Daha yavaş bir işlemciye ve daha az belleğe sahip olan ve güçlü özellikleri destekleyemeyen eski donanımlar nedeniyle tüm iPhone'larla uyumlu olamayacağının da altı çizildi.

SE serisi ve 8 Plus modeli veya daha önceki modeller de dahil olmak üzere 2018'den önce piyasaya sürülen iPhone'ları hala kullanan herkesin iOS 18'e erişemeyeceği aktarıldı.