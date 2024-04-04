Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı

Apple, yapay zekâ destekli bir güncellemenin beklediği bildirilirken şimdi de hangi cihazların güncellemeyi alacağını açıkladı.
Yeni işletim sisteminde basit komutlarla makale yazmanın Google'ın yapay zekâsı Gemini ile ortak olabileceği ifade edildi. iOS 18'in şimdiye kadarki en büyük güncellemesi olacağı bekleniyor.
Daha yavaş bir işlemciye ve daha az belleğe sahip olan ve güçlü özellikleri destekleyemeyen eski donanımlar nedeniyle tüm iPhone'larla uyumlu olamayacağının da altı çizildi.
SE serisi ve 8 Plus modeli veya daha önceki modeller de dahil olmak üzere 2018'den önce piyasaya sürülen iPhone'ları hala kullanan herkesin iOS 18'e erişemeyeceği aktarıldı.
Örneğin; A11 Bionic çipli iPhone (iPhone X, 8 ve 8 Plus) ve A10 Fusion çipli iPhone (iPhone 7 ve 7 Plus) da güncellemeyi etkili bir şekilde destekleyemeyeceği aktarıldı.
Eğer iPhone'unuz 11'den 15'e kadar olan bir model ya da ikinci ve üçüncü nesil SE, XR, XS ve XS Max değilse, iOS 18 ve gelecekteki tüm yazılım güncellemeleri alınamayacak.
GÜNCELLEME ALAMAYACAK CİHAZLARIN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE
iPhone 5siPhone 6iPhone 6 PlusiPhone 7
iPhone 7 PlusiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone SE 1. Nesil
iOS 18 UYUMLU CİHAZLAR LİSTESİ
iPhone XRiPhone XSiPhone XS MaxiPhone SE 2. ve 3. Nesil
iPhone 11, Pro, MaxiPhone 12, Mini, Pro, Pro MaxiPhone 13, Mini, Pro, Pro MaxiPhone 14, 14 Artı, 14 Pro, 14 MaxiPhone 15, Artı, Pro, Pro Max
Apple'ın iOS 18 ile ağırlık verdiği yapay zekâ özelliği sayesinde Siri'yi geliştirdiği ve daha doğru yanıtlar vermeyi amaçladığı belirtildi. Mesaj uygulamasında ise soruları yanıtlayıp cümleleri otomatik tamamlaması beklendiği aktarıldı. Bunun yanında haritalar ve ekran düzenleme gibi özelliklerin de geliştirileceği konuşuldu.
Apple genellikle yeni iOS sürümüne ayak uyduramayan iPhone modellerini üretimden kaldırıldı. Ama bu yıl yedi ve sekiz serilerini korumaya devam edecek.
Apple'ın iOS 18'i 10 - 14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.
Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtması beklenirken genellikle iPhone, Mac, iPad, Apple Watch ve TV için yeni işletim sistemi tanıtımıyla başlarken bu yıl yeni çıkan Vision Pro'nun sahipleri de bir güncelleme alacak.
Apple iPhone 15 ile istediği sıçramayı göremedi. Eylül ayında piyasaya sürülen telefon, kullanıcılardan gelen şikayetlerle sık sık eleştirilirken; malzemenin değiştiği, telefonlarının aşırı ısındığına dair şikayetler sosyal medyada sık sık yer bulmaktadır.
Teknoloji meraklıları; kullanıcıların yaşadığı bu hüsranı şirketin bu yılki WWDC ile gidermesi beklenmektedir.
iOS 18'in beta testinin temmuz ayında kullanıma sunulması ve genel çıkış tarihinin Eylül 2024'te olacağı belirtiliyor.