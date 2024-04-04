Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı

Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Apple'ın yapay zeka destekli yeni işletim sistemini haziran ayında piyasaya sürülecek. Yeni güncellemeyi hangi cihazlar alabilecek? İşte listesi...
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Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı 1

Apple, yapay zekâ destekli bir güncellemenin beklediği bildirilirken şimdi de hangi cihazların güncellemeyi alacağını açıkladı.

Yeni işletim sisteminde basit komutlarla makale yazmanın Google'ın yapay zekâsı Gemini ile ortak olabileceği ifade edildi. iOS 18'in şimdiye kadarki en büyük güncellemesi olacağı bekleniyor.

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Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı 2

Daha yavaş bir işlemciye ve daha az belleğe sahip olan ve güçlü özellikleri destekleyemeyen eski donanımlar nedeniyle tüm iPhone'larla uyumlu olamayacağının da altı çizildi.

SE serisi ve 8 Plus modeli veya daha önceki modeller de dahil olmak üzere 2018'den önce piyasaya sürülen iPhone'ları hala kullanan herkesin iOS 18'e erişemeyeceği aktarıldı.

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Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı 3

Örneğin; A11 Bionic çipli iPhone (iPhone X, 8 ve 8 Plus) ve A10 Fusion çipli iPhone (iPhone 7 ve 7 Plus) da güncellemeyi etkili bir şekilde destekleyemeyeceği aktarıldı.

Eğer iPhone'unuz 11'den 15'e kadar olan bir model ya da ikinci ve üçüncü nesil SE, XR, XS ve XS Max değilse, iOS 18 ve gelecekteki tüm yazılım güncellemeleri alınamayacak.

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Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı 4

GÜNCELLEME ALAMAYACAK CİHAZLARIN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE

iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 7

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Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı 5

iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE 1. Nesil

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Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı 6

iOS 18 UYUMLU CİHAZLAR LİSTESİ

iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone SE 2. ve 3. Nesil

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Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı 7

iPhone 11, Pro, Max
iPhone 12, Mini, Pro, Pro Max
iPhone 13, Mini, Pro, Pro Max
iPhone 14, 14 Artı, 14 Pro, 14 Max
iPhone 15, Artı, Pro, Pro Max

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Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı 8

Apple'ın iOS 18 ile ağırlık verdiği yapay zekâ özelliği sayesinde Siri'yi geliştirdiği ve daha doğru yanıtlar vermeyi amaçladığı belirtildi. Mesaj uygulamasında ise soruları yanıtlayıp cümleleri otomatik tamamlaması beklendiği aktarıldı. Bunun yanında haritalar ve ekran düzenleme gibi özelliklerin de geliştirileceği konuşuldu.

Apple genellikle yeni iOS sürümüne ayak uyduramayan iPhone modellerini üretimden kaldırıldı. Ama bu yıl yedi ve sekiz serilerini korumaya devam edecek.

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Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı 9

Apple'ın iOS 18'i 10 - 14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtması beklenirken genellikle iPhone, Mac, iPad, Apple Watch ve TV için yeni işletim sistemi tanıtımıyla başlarken bu yıl yeni çıkan Vision Pro'nun sahipleri de bir güncelleme alacak.

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Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı 10

Apple iPhone 15 ile istediği sıçramayı göremedi. Eylül ayında piyasaya sürülen telefon, kullanıcılardan gelen şikayetlerle sık sık eleştirilirken; malzemenin değiştiği, telefonlarının aşırı ısındığına dair şikayetler sosyal medyada sık sık yer bulmaktadır.

Teknoloji meraklıları; kullanıcıların yaşadığı bu hüsranı şirketin bu yılki WWDC ile gidermesi beklenmektedir.

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Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak? Apple açıkladı 11

iOS 18'in beta testinin temmuz ayında kullanıma sunulması ve genel çıkış tarihinin Eylül 2024'te olacağı belirtiliyor.

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