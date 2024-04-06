Teknosa Yalova’da üçüncü mağazayı açtı

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Teknosa Yalova’da üçüncü mağazayı açtı
Teknoloji perakende şirketi Teknosa, Yalova’daki mağaza sayısını üçe çıkardı. Yalova’daki yeni mağazasını Vega AVM’de açan Teknosa, beyaz eşya dahil tüm ürün gruplarını tüketicilerle buluşturuyor.

Türkiye’nin 64 ilinde 190’a yakın mağazada teknolojiseverlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, dijital kanallarıyla birlikte mağaza yatırımlarında da hız kesmiyor.

Yalova’da halihazırda iki mağazayla hizmet veren Teknosa, üçüncü mağazayı da Vega AVM’de açtı.

Extra formatlı yeni mağaza, beyaz eşyadan bilgi teknolojilerine, telekomdan küçük ev aletlerine en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerle buluşturuyor.

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