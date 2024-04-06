Teknosa Yalova’da üçüncü mağazayı açtı

Türkiye’nin 64 ilinde 190’a yakın mağazada teknolojiseverlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, dijital kanallarıyla birlikte mağaza yatırımlarında da hız kesmiyor.

Yalova’da halihazırda iki mağazayla hizmet veren Teknosa, üçüncü mağazayı da Vega AVM’de açtı.

Extra formatlı yeni mağaza, beyaz eşyadan bilgi teknolojilerine, telekomdan küçük ev aletlerine en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerle buluşturuyor.