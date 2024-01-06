Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevapları…

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hamza Özalkuş
Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevapları…
Hangi kan grubunun hangi besini tüketmesi gerektiği ortaya çıktı. Peki, hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevapları…

Uzmanlar, kan grubuna uygun besinlerin tüketildiğinde daha faydalı olacağının bildirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Hangi kan grubunun hangi besini tüketmesi gerektiği ortaya çıkması dikkat çekti.

İşte o besinler…

0 KAN GRUBU:

0 kan grubu, ilk insanların avladıkları vahşi hayvanların etleriyle beslendikleri kan grubudur. Bu nedenle, bu kan grubundaki kişiler için kırmızı et vazgeçilmez bir besindir.

0 Grubu''nun tüketmesi uygun olan besinler şunlardır:

Kırmızı et, karaciğer, beyaz et, balık ve deniz mahsulleri. İyotlu tuz, ıspanak ve brokoli

A KAN GRUBU:

A kan grubu, ilk vejetaryenlerin kan grubudur. Bu gruptaki kişiler, enfeksiyonlara karşı çok dayanıklıdır ve kolera ve çiçek gibi hastalıkları yendikleri araştırmalarla ortaya konmuştur.

A Grubu''nun tüketmesi uygun olan besinler şunlardır:

Soya proteinleri, tahıl ürünleri ve sebzeler, balık veya tavuk eti, sebze, brokoli, havuç, balkabağı, ıspanak, sarımsak, erik, vişne gibi meyveler

B KAN GRUBU:

Bu kan grubunun sindirim sistemi güçlüdür. Beslenme konusunda sıkı kuralları yoktur.

Tüketmesi uygun olan besinler şunlardır:

Süt ve süt ürünleri, dana ve hindi eti, balık, (ıstakoz, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz mahsulleri dışında), zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, patates, lahana ve mantar.

AB KAN GRUBU:

Bu kan grubu, A ve B gruplarının birleşiminden oluşur ve çok seyrek görülür. Yani; A ve B''nin modern bir karışımıdır. Çevresel değişikliklere bağlı olarak beslenme alışkanlıkları da değişir.

Sindirim sistemi hassastır. Bağışıklık sistemi kuvvetlidir.

AB Grubu''nun tüketmesi uygun olan besinler şunlardır:

Domates, deniz mahsulleri, süt ve süt ürünleri, sebze, koyun, tavşan ve hindi eti, yoğurt, yumurta

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