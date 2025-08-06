Hangi lig hangi kanalda?

Kaynak: Haber Merkezi
Hangi lig hangi kanalda?

Süper Lig ve Avrupa liglerinin başlamasına sayılı günler kala maçların hangi kanallarda yayınlanacağı da merak edildi.

Türkiye'de ve Avrupa liglerinde 2025-2026 sezonu ağustos ayında başlıyor. Süper Lig'de ilk düdük cuma günü Gaziantep FK-Galatasaray maçında çalacak.

Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Liegue 1 gibi Avrupa'nın büyük ligleri de önümüzdeki haftalarda start verecek.

Avrupa liglerinin Türkiye'de hangi platformlarda yayınlanacağı ise merak konusu oldu.

Maçların yayınlanacağı kanallar şöyle:

- Süper Lig, Premier Lig, Ligue 1 ve TFF 1. Lig maçlarını BeIN Connect ve TOD platformlarından izleyebilirsiniz.

- La Liga, Bundesliga, Bundesliga 2, Serie A, Portekiz, Hollanda ve İskoçya ligi maçlarını S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan seyredebilirsiniz.

- Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarını A Spor ve ATV'de izleyebilirsiniz.

- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ise TRT ve TABİİ'de ekrana gelecek.

- Brezilya Ligi, Arjantin Ligi, AFC Şampiyonlar Ligi maçları da D-Smart ve D-Smart Go'da yayımlanacak.

- TFF 1. Lig maçları aynı zamanda TRT'de yayımlanacak.

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