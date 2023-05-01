Aloe vera veya karbonat gibi malzemelerle evde doğal maskeler yapmak mümkün. Cildinizi temizleyerek yatıştıracak etkili cilt maskesi tariflerini sizler için derledik. Peki, hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler?

Domates, zerdeçal, karbonat cilde iyi gelen doğal ürünlerdir. Karbonat ten rengini açma özelliğine sahipken bal ise özellikle kuru ciltleri neme doyuruyor. İşte evde deneyebileceğiniz doğal cilt maskeleri..

CİLT MASKESİ TARİFLERİ

DOMATES/ KARBONAT MASKESİ

Bir domatesi sıkın, 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin, yüzünüze uygulayın ve biraz bekledikten sonra su ile yıkayın.

AVOKADO/ BAL MASKESİ

Potasyum, kalsiyum, sodyum, fosfor, demir, magnezyum ve E vitamini içeren avokado ile balı karıştırarak bir maske yaparsanız cildiniz beslenir ve gergin bir yüze sahip olursunuz.

Olgun bir avokadoyu püre haline getirin, 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın, yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekleyin ve daha sonrasında su ile temizleyin.

UN/ PATATES SUYU MASKESİ

Parlak bir cilde, un ve patates suyunu karıştırarak ulaşabilirsiniz. Un, cildinizde oluşan pul pul görünümü engellerken patates suyu, cildinizin siyah noktalardan arınmasına yardımcı olarak daha parlak bir görünüme sahip olmanızı sağlayacak.

Bir patatesten elde ettiğiniz suyun içine 6 çay kaşığı un ilave edin, masaj yaparak yüzünüze uygulayın, 15 dakika bekleyin ve su ile temizleyin.

SALATALIK / ZERDEÇAL MASKESİ

Çoğumuz, salatalık içeren kozmetik ürünlerine bayılıyoruz. Bu muhteşem sebzenin içerdikleri sayesinde vücudumuz, nemi çok güzel bir şekilde emiyor. Bunun yanında da sıkılaştırıcı özelliğe de sahip olan salatalıkla birlikte zerdeçal da doğal bir antiseptik ve evrensel gençleştirici bir baharat olarak gönüllerimizi fethediyor.

Bir salatalığı blenderdan geçirin, 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyin ve karıştırın, cildinize uyguladıktan 10-15 dakika sonra yıkayın.

LİMON SUYU/ PAPAYA MEYVESİ MASKESİ

Kavun ağacı meyvesi, içerdiği yüksek miktardaki A vitamininden dolayı güçlü bir antioksidan özelliği taşıyor. Bunun yanında, ölü hücreleri de temizliyor. Alfa hidroksi asit açısından da zengin olduğu için cildi gençleştirici özelliği de var. Limon ise; siyah noktaları temizleyerek cilt rengini eşitliyor. Böylece daha ferah bir görünüme sahip oluyorsunuz.

1 yemek kaşığı papaya püresi ve 4 damla limon suyunu karıştırın, yüzünüze sürdükten sonra 10-12 dakika bekleyin, daha sonrasında soğuk su ile temizleyin.

YEŞİL ÇAY/ ALOE VERA MASKESİ

Cildinizin yorgun görünümünden kurtulmak için uygulayacağınız yeşil çay ve aloe vera maskesi, sivilcelerinizi azaltır ve yaşlanmanızı önler, kırışıklıklarınızı azaltır ve cildinize daha mat görünmesini sağlar.

1 çay kaşığı yeşil çay ve aloe vera jeli blenderdan geçirin, maskeyi 30 dakika boyunca yüzünüzde tutabilirsiniz sonrasında ise yıkayınız.