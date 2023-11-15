Hangi milletten biriyle evlenirdin? Ekşi Sözlük’te ortalık yıkıldı

Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen internet sitelerinden olan Ekşi Sözlük’te zaman zaman gündem olacak olaylar yaşanıyor.

Ekşi Sözlük’te bir soru ortalığı karıştırdı.

“Hangi milletten biriyle evlenirdin?” sorusuna gelen cevaplar hem güldürdü hem de şaşırttı.

İşte gelen cevaplar:

Sadece Türk ile evlenirim.

Türk. Spesifik olarak sarışın ve mavi gözlü.

Japonla evlendim. Pişmanım. Boşandım. Bir daha Japonla evlenmem.

Daha açılmadan o defterin üzerine mührü vurdum ama Afrikans.

Sırp.

Cevabı nafaka olmayan herhangi bir millet olabilir.

Japon. Sebeb: Pasaportu.

Evleneceğimi bilemem de evlenemeyeceğimi biliyorum. bir İngiliz kadın ile evlenebileceğimi hiç sanmam.

İngiltere görmüş birisi olarak yazıyorum hem ne fizik ne de yüz olarak bir albenileri var. Alkolü alınca hepsi olmasa da pek çoğu bağırmaya yada ağlamaya başlıyor. (erkekleri de böyle) sıcaklık , sempatiklik falan da bekleme. Hal ve hareket olarak kadınsılık da yok. robot gibi pek çoğu. Hayatımda kadın var demezsin.