Hangi vitamin eksikliği ruh sağlığını bozuyor

D vitamini eksikliği, enerji düşüklüğü, odaklanmakta zorlanma gibi belirtiler ile kendini gösteriyor. Konunun uzmanı ise D vitaminin arttırılması için önemli bilgiler verdi.

KAYNAK: AA
Hangi vitamin eksikliği ruh sağlığını bozuyor

Editör: Naim Arıoğlu

D vitamini eksikliği, kas ve iskelet sistemi ağrıları, kalp rahatsızlıkları, uyku bozuklukları ve depresyon gibi birçok bedensel ve ruhsal rahatsızlık ile ilişkili olduğu düşünülen bir sorun. Depresyon, en az 2 hafta boyunca ve günün büyük bölümünde olan mutsuzluk, isteksizlik, hayattan zevk alamama, uyku ve iştah değişiklikleri, enerji düşüklüğü, odaklanmakta zorlanma gibi belirtiler ile kendini gösteriyor. Adatıp İstanbul Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Alime Burçin Şimşek ise depresyonun birçok etkene bağlı olabileceği gibi, vitamin eksikliklerinin de bu bozukluk üzerinde etkisi olduğunu ifade etti. D vitamininin arttırılması için bilgilendirmelerde bulunana Şimşek, vatandaşların güneşe çıkmalarını ve D vitamini içeren balıkların, süt ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

“D vitamini eksikliği ile karşı karşıya olabilirsiniz”

Psikiyatri Uzmanı Dr. Alime Burçin Şimşek, “Özellikle karlı, yağışlı ve kapalı havalarla geçen, güneşe hasret kaldığımız bu günlerde kendinizi her zamankinden daha yorgun, enerjisiz, isteksiz ve mutsuz hissediyorsanız D vitamini eksikliği ile karşı karşıya olabilirsiniz. Yapılan bilimsel çalışmalarda, depresyon hastalarının D vitamini düzeylerinin sağlıklı bireylere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu görülürken, halk arasında mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun kişilerin güneş ışığına maruz kalması durumunda yükseldiği de belirlenmiştir.

Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise yüzde 74'e varan oranlarda D vitamini eksikliği olduğu görülmekte, Ege Bölgesi'nde yaşayan yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmada bu oran erkeklerde yüzde 66 iken, kadınlarda yüzde 79 olarak ölçülmüştür” dedi.

“Ruh ve beden sağlığını desteklemek için D vitamini eksikliklerimizin giderilmesine dikkat edilmeli”

D vitamini eksikliklerinin giderilmesi için bilgilendirmelerde bulunan Şimşek, “Diğer vitaminlerin aksine, direkt beslenme yoluyla alınması daha zor olan D vitamini, güneş ışığı yoluyla yüzde 90 oranında sentezlenirken, güneş ışığı ile desteklenmemesi halinde ise tüketilen besinlerden ancak yüzde 10 oranında alınabiliyor. Doğal yollardan D vitaminini arttırmak için, D vitamini içeren yağlı balıklar, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal gıdalar yeterli miktarda tüketilmeli. Doğal yollar dışında, dışardan D vitamini takviyesi alınması gereken durumlarda sağlık profesyonelleri tarafından uygulanan yapay ışık terapileri ve vitamin takviyeleri tedavide kullanılmakta. Elbette ki ruh sağlığımızın beden sağlığından ayrı düşünülemez. Yapılan çalışmalar D vitamini eksikliğini gidermenin korona virüs ile ilgili riskleri de azaltabileceğini bildiriyor. Hem kendimiz, hem de sevdiklerimizin ruh ve beden sağlığını desteklemek için D vitamini eksikliklerimizin giderilmesine dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

AA

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