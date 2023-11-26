Hangi yaştakiler depresyonla nasıl savaşmalı

Yaşlılar depresyonla nasıl mücadele etmeli?

İsa Karaarslan KAYNAK: Haber Merkezi
Hangi yaştakiler depresyonla nasıl savaşmalı

Günün birinde hepimiz yaşlanacağız. Bu kaçınılmaz bir gerçek. O zamanlarda depresyonlarımız artacak. Peki, bu durumda ne yapmalı?. İşte ayrıntılar…

Sağlıklı beslenmek, stresten uzak kalmak, düzenli spor yapmak, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmak ise sağlıklı yaşlanmakta önemli rol oynuyor. Oysa zamanı geldiğinde, sağlıkla ve mutlulukla yaşlanmak hepimizin isteği. Yaşlılarda depresyon kişinin genel sağlığını bozuyor, sosyal ilişkilerini etkiliyor ve hastanın yakınlarına büyük sorumluluk getiriyor.

Yaşlılık depresyonu günümüzde giderek artan bir hastalık haline geldi. Yaşlılıkla birlikte çevreye ilginin azalması, beden sağlığının daha çok ön plana çıkması doğal bir süreç. Ancak bu dönem kişinin hayatını sıklıkla gözden geçirdiği, fiziksel problemler yaşadığı, maddi ve manevi sıkıntılarla karşılaştığı çok hassas bir dönemde olabiliyor. Bu nedenle yaşlılarda depresyon belirtileri sıklıkla görülüyor ve tedavisi mümkün olduğundan göz ardı edilmemesi gerekiyor.

YAŞLILAR NASIL MÜCADELE ETMELİ?

Yaşlılık depresyonuna karşı sohbetlerden uzak kalınmamalı. Bu noktada özellikle hasta yakınlarına önemli görevler düşüyor. “Çok yaşlandı artık duymuyor ya da hep aynı şeyleri anlatıyor” diyerek yaşlılarla sohbetten kaçınmamanız gerekiyor. Çünkü o sohbetler, yakınlarınız için çok büyük önem taşıyor ve onları bir anlamda hayata bağlıyor.

Hobilerden uzak kalmamak, örneğin patik örmek, çiçek yetiştirmek veya film seyretmek kişinin hayatla bağlantısını güçlendiriyor.
Yaşlılık depresyonuna girilmesi durumunda en kısa sürede profesyonel destek alınmalı ve bir uzman desteğiyle mücadele edilmeli.

Yaşlılık depresyonu için de sağlıklı ve dengeli beslenmek de son derece önemli. Akdeniz tipi beslenme, bol miktarda beyaz et ve sebze-meyve tüketimi kişinin vücut ve zihin sağlığı için büyük önem taşıyor. Günlük yürüyüş egzersizleri de yaşlılık depresyonuna karşı oldukça faydalı.

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