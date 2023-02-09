Turkcell'in uçan baz istasyonu Dronecell nerede? Hani deprem bölgesinde çalışacaktı?

Türkiye’de faaliyet gösteren GSM şirketeri Turkcell, Vodafone ve Turktelekom’un milyonlarca abonesi bulunuyor.
GSM ŞİRKETLERİ YİNE SINIFTA KALDI
Ancak son depremle birlikte bu GSM şirketleri bir kez daha sınıfta kaldılar.
Aradan 4 gün geçmesine rağmen bölgede halen sağlıklı internet ve telefon hizmeti bulunmuyor.
DRONECELL NEREDE
GSM şirketleri yeterince hizmet vermemekle suçlanırken, akıllara yaklaşık 4 yıl önce Turkcell’in yayınladığı droncell reklamı geldi.
Turkcell geliştirdiği teknoloji ile dronları mobil radyo baz istasyonlarına çevirdiğini iddia etmişti.
Ancak Turkcell’in bu dronlarının 10 ilde büyük felakete neden olan deprem bölgesinde görülmemesi ayrı bir tepkiye neden oldu.
İşte o görüntüler:
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