9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turkcell'in uçan baz istasyonu Dronecell nerede? Hani deprem bölgesinde çalışacaktı?

Turkcell'in uçan baz istasyonu Dronecell nerede? Hani deprem bölgesinde çalışacaktı?

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem sonrası yaşanan iletişim sıkıntıları sonrası Turkcell’in yıllar önce reklamını yaptığı uçan baz istasyonu Dronecell’in kullanılmaması tepki çekti…

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 18:20
Takip Et

Hani deprem bölgesinde çalışacaktı. Turkcell'in uçan baz istasyonu Dronecell nerede

Turkcell'in uçan baz istasyonu Dronecell nerede? Hani deprem bölgesinde çalışacaktı?
+
Aa
-

Türkiye’de faaliyet gösteren GSM şirketeri Turkcell, Vodafone ve Turktelekom’un milyonlarca abonesi bulunuyor.

GSM ŞİRKETLERİ YİNE SINIFTA KALDI

Ancak son depremle birlikte bu GSM şirketleri bir kez daha sınıfta kaldılar.

Aradan 4 gün geçmesine rağmen bölgede halen sağlıklı internet ve telefon hizmeti bulunmuyor.

DRONECELL NEREDE

GSM şirketleri yeterince hizmet vermemekle suçlanırken, akıllara yaklaşık 4 yıl önce Turkcell’in yayınladığı droncell reklamı geldi.

Turkcell geliştirdiği teknoloji ile dronları mobil radyo baz istasyonlarına çevirdiğini iddia etmişti.

Ancak Turkcell’in bu dronlarının 10 ilde büyük felakete neden olan deprem bölgesinde görülmemesi ayrı bir tepkiye neden oldu.

İşte o görüntüler:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Naci
9.02.2023 18:36
2014 den buyana da gökte uçan göremediimiz yolcu uçağımız var  
 
para para para
9.02.2023 18:26
varsa yoksa para para para.  
 
vatandaş
9.02.2023 18:24
tabi ki bu da algı.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
2
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
3
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
4
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
5
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
6
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
7
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Kupa maçları ertelendi: Basketbol Federasyonu TFF gibi yapmadı
﻿Kupa maçları ertelendi: Basketbol Federasyonu TFF gibi yapmadı
﻿Kupa maçları ertelendi: Basketbol Federasyonu TFF gibi yapmadı
﻿Yunan takımı Panathinaikos 'Haydi Türkiye için' diyerek yardıma koştu
﻿Yunan takımı Panathinaikos 'Haydi Türkiye için' diyerek yardıma koştu
﻿Yunan takımı Panathinaikos 'Haydi Türkiye için' diyerek yardıma koştu
﻿Bir takım daha ligden çekiliyor: TFF'nin kararına isyan büyüyor
﻿Bir takım daha ligden çekiliyor: TFF'nin kararına isyan büyüyor
﻿Bir takım daha ligden çekiliyor: TFF'nin kararına isyan büyüyor
﻿ İneklerin deprem tedirginliği 
﻿ İneklerin deprem tedirginliği 
﻿ İneklerin deprem tedirginliği 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.