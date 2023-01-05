Pasaport ücretleri yüzde 123 zamlandı. Hani enflasyon yıllık yüzde 64'tü

Yeni yıl için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak belirlendi. 2023 yılı için pasaport bedeli de 501 lira oldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için,

-6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 iken yüzde 122.91 artışla 689,70 lira

-1 yıl süreli olanlar için 452,30 iken yüzde 122.92 zamlı 1008,30 lira

-2 yıl süreli olanlar için 738,40 iken yüzde yüzde 122.92 artışla 1646,10 lira

-3 yıl süreliler için 1049,00 iken yüzde 122.92 zamlı 2 bin 338,50 lira

-3 yıldan fazla süreli olanlar için 1.478,30 iken yaklaşık yüzde 123 artışla 3 bin 295.50 lira olacak.

Cumhurbaşkanı vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmadı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.

ENFLASYON YÜZDE 64 AÇIKLANMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 oldu.



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi.



Buna karşılık yeni yılla birlikte pasaportlara 123 zam geldi.



Vatandaşlar “Yüzde 64 nerede yüzde 123 nerede” demekten kendilerini alamadı. Yıllık enflasyonun yüzde 64 olmasına rağmen devletin vergi ve harçlara yüzde 123 zam yapması “Bu bile her şeyi açıklıyor” dedirtti.