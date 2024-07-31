Haniye için Arap ülkelerinden ses yok. İşte suikastı kınayan ülkeler

Ortadoğu yine kanlı bir güne uyandı. 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden Hamas-İsrail savaşında 40 binden fazla insan hayatını kaybederken gün geçtikçe savaşın ateşi bölge ülkelerinin topraklarına sıçrıyor.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran’ın seçilmiş son Cumhurbaşkanını tebrik için gittiği Tahran’da gece yarısı suikasta uğradı. Yapılan saldırıda Haniye ve koruması hayatını kaybetti. İran topraklarında gerçekleşen suikast Ortadoğu’da tansiyonu yeniden yükseltti. Saldırının faili olarak işaret edilen İsrail henüz saldırıyı üstlenmedi.

Hamas’a yakın olan ülkeler ise saldırıyı İsrail’in yaptığını ve bunun pişman edici sonuçları olacağını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Haniye’nin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada sonuçlarının caydırıcı ve acı verici olacağını açıklarken İran’da 3 günlük yas ilan edildi. Hamas tarafından yapılan açıklamada suikastın cezasız kalmayacağı ve saldırıyı İsrail’in yaptığı belirtildi.

SALDIRIYI KINAYAN ÜLKELER

Haniye’nin suikast sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından Batı ülkelerinden herhangi bir kınama veya taziye mesajı yayınlamazken Rusya ve Çin başta olmak üzere birkaç ülke Haniye’ye yapılan saldırıya ilişkin taziye ve İsrail’e kınama mesajı yayımladı.

EN SERT AÇIKLAMA İRAN’DAN GELDİ

İran topraklarında yapılan saldırı sonrasında taziye mesajında bulunan ülkeler arasında en sert açıklama İran’dan geldi. İran dini lideri Hamaney, taziye mesajında Haniye’nin intikamını almayı kendilerine vazife gördüklerini belirtti: “İran topraklarında şehit edilen Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz."

ERDOĞAN: KALLEŞÇE SUİKAST

Hamas lideri Haniye ile ikili ilişkilerinin güçlü olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’da suikastın ardından sert bir açıklamada bulundu. Erdoğan “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.” İfadelerini kullandığı taziye mesajında Filistin halkının yanında olduklarını ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin’in tesisi için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada suikastın bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağını ve kabul edilemez bir eylem olduğunu ifade etti.

ÇİN’DEN AÇIKLAMA

Çin tarafından yapılan açıklamada ise gelişmelerden endişe edildiği ve suikasta kesinlikle karşı çıktıklarını ve kınadıkları belirtildi.

BÖLGE ÜLKELERİ NE TEPKİ VERDİ?

Haniye’nin vefatının ardından Ortadoğu ülkelerinden de taziye ve kınama mesajları yayımlandı. Katar, Suriye, Irak, Ürdün, Pakistan, Mısır, Malezya saldırıyı kınayan ülkeler arasından yer alırken Lübnan’daki askeri grup Hizbullah ve Yemen’deki askeri grup Husiler de suikastı kınadı.

ZENGİN ARAP ÜLKELERDEN SES YOK

Haniye’nin hayatını kaybettiği suikast sonrasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt gibi zengin Arap-körfez ülkelerinden saldırıya dair bir açıklama veya kınama mesajının olmaması dikkatleri üzerine çekti.