Haniye suikastı sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama

Kaynak: İHA
Haniye suikastı sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin sonrasında halkına seslendi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ulusa seslenişinde "Bize zarar veren herkesle hesaplaşacağız" diye konuştu. Netanyahu, İsrail'in, İran'ın Husiler, Hamas ve Hizbullah olmak üzere 3 ana vekiline "ezici darbeler" indirdiklerini söyledi.

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Konuşmasında Haniye’ye düzenlenen suikasta değinmemesi ile dikkat çeken Netanyahu, İsrail’in dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda öldürdüğü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuat Shukr’un Majdal Shams'a düzenlenen saldırıdan doğrudan sorumlu olduğunu söyledi.
Shukr ile hesaplaştıklarını söyleyen Netanyahu, "Bize zarar veren herkesle hesaplaşacağız. Çocuklarımıza nişan alan, vatandaşlarımızı öldüren, ülkemize zarar veren herkesle" diye dramatik bir konuşma yaptı.

"BİZ HER SENARYAYA HAZIRIZ"

Beyrut'ta düzenlenen saldırının ardından İsrail’e yönelik tehditlerin çoğaldığını söyleyen Netanyahu, "Bizler her senaryoya hazırız. Her tehdide karşı birlikte kararlı bir şekilde duracağız" ifadelerini kullandı.

Savaşın zaman alacağını söyleyen Netanyahu İsraillilerden güçlü kalmalarını isteyerek bir süredir savaşı sona erdirmesi için yurt içinde ve yurt dışında baskı altında tutulduğunu söyledi. Netanyahu "O zaman da bu seslere boyun eğmedim, şimdi de boyun eğmiyorum" dedi.


Eğer baskılara boyun eğmiş olsaydı İsrail'in Hamas ile mücadele edemeyeceğini belirten Netanyahu, "Son aylarda elde edilen tüm başarılar, pes etmediğimiz ve dış ve iç baskılar karşısında cesur kararlar aldığımız için elde edildi. Ve size söylüyorum, bu hiç de kolay olmadı." diye konuştu.

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