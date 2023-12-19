Hansi Flick Beşiktaş'a mesaj yolladı. Teknik direktörlük için adı geçiyordu

Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğu için ismi geçenlerden biri olarak belirtilen Hansi Flick, geleceği ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sercan Dikme'ye konuşan Hansi Flick, sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını ifade etti.

Alman teknik adamın sözleri şu şekilde;

"Geleceğimle alakalı çok fazla söylenti var. Benim için şu anda en önemli şey rehabilitasyonumu tamamlamak. Bu durumdan dolayı Mart ayına kadar geleceğimle ilgili bir şeye bakmayacağım. Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım"

SON OLARAK ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRDI

58 yaşındaki Hansi Flick, son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmış, Eylül ayında görevinden ayrılmıştı.