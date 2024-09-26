Hapis cezasıyla aranan şahıs yakaladı

Afyonkarahisar'da resmi belgede sahtecilik suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs polis takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.S., isimli şahsın "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.