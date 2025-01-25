Hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan S.B'nin Kartepe'de olduğu tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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