Hapşırığını tuttu dünyası karardı. Sakın bunu yapmayın

Dünyada türünün ilk örneği olduğu bildirilen olay, Srinakharinwirot Üniversitesi'nde adli tıp uzmanı Dr. Veerachai Jarusachaisri tarafından ortaya çıkarıldı.

Tayland'da saman nezlesi olduğu bildirilen bir adam, araba kullanırken hapşırma ihtiyacı duydu. Hapşırmak yerine burnunu sıkıştırıp ağzını kapatarak hapşırığı bastırdı.

Bu eylem, üst solunum yollarında hapşırma sırasında oluşan normal basıncın 20 katı kadar bir basınç oluşmasına neden oldu. Muazzam basınç adamın nefes borusunun yırtılmasına neden oldu.

Yaşadığı acının etkisiyle acil servise giden talihsiz adamın şiddetli ağrıları vardı, boynu her iki taraftan şişmişti ve onu hareket ettirmekte zorlanıyordu. Doktorlar yaptıkları incelemelerde hafif bir çatırtı sesi de duyabiliyorlardı. Ancak adamın nefes almada, yutkunmada veya konuşmada herhangi bir sorunu yoktu.

Boyun röntgeni, adamın, havanın derinin altındaki en derin doku katmanlarının altında sıkıştığı bir durum olan cerrahi amfizem hastası olduğunu ortaya çıkardı. Daha sonra bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, yırtığın boynunun üçüncü ve dördüncü kemikleri veya omurları arasında olduğunu gösterdi. Göğüsteki akciğerler arasındaki boşlukta da hava birikmişti.

Doktorlar, yırtılmanın "burun kısılmış ve ağız kapalıyken hapşırma sırasında nefes borusunda hızlı bir basınç oluşmasından" kaynaklandığı sonucuna vardı.

Doktorlar adamın ameliyata ihtiyacının olmadığını, hastanede ve evde yapılan tedavilerle, 5 hafta sonra normal sağlığına kavuştuğunu bildirdi.