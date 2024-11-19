Haraç çetesi işyerine kurşun yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Haraç çetesi işyerine kurşun yağdırdı

Adana'da haraç alamadıkları işyerine motosiklet ile gelip uzun namlulu silahlarla ateş açtığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Silahlı saldırı 13 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarındaki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (22), Cumali K. (24) ve İsa A. (18), tarım üzerine faaliyet gösteren Cevdet E.'nin (58) motosiklet ile işyerinin önüne gelip silahlı saldırı da bulundu.

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Saldırıda şüpheliler işyerine uzun namlulu tüfekle 30 el ateş açtı. Ardından ise motosiklete binerek kaçtı, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gasp polisleri yaptığı kamera incelemesinin ardından şüphelilerin izine ulaştı. 3 şüphelide evlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

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Operasyonda 2 tabanca ve 41 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A., Cumali K. tutuklanırken, İsa A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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