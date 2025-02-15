Haraç çetesinin lideri kadın çıktı! Yere yatırıp ters kelepçe takıldı

Esenyurt'ta bir marketler zincirine ait 3 farklı iş yeri ve sahibinin evine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin, mağdurlardan önce 2 milyon lira fidye istedikleri, mağdurun küfredip para vermemesi üzerine marketlere ve evlere silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi. Ardından da şüphelilerin mağdurları tekrar arayarak, "Cezan 5 milyon lira oldu" şeklinde tehdit ettikleri öğrenildi.

SALDIRI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin bazı olaylar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtıkları görüldü. Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürütülen soruşturmada görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE BASKIN YAPILDI

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerin tespit edilen evlerine baskın yapıldı. Baskınlarda ikisi kadın 11 kişilik örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kadın üyeleri kullanarak bir aile görünümünde olay yerine geldiklerini ve ardından olayları gerçekleştirdiklerini belirledi. Şüphelilerin mağdura ait 3 farklı iş yerine toplam 7 kez evini de 2 kez olmak üzere 9 defa silahla ateş açtığı belirlendi. Haklarında "gaspa teşebbüs', "tehdit', "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', "mala zarar verme', "iş yeri ve ikamet kurşunlama" suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi kadın 9 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.